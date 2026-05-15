Малькевича ждут на заседании суда.

Суд отказался приостанавливать производство по делу экс-депутата Малькевича после ухода на СВО. Об этом сообщил 78.ru. Как уточнило агентство, Петроградский районный суд не стал приостанавливать рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича.

- Его адвокат и командование войсковой части, где он служит, ранее просили о приостановке, ссылаясь на то, что Малькевич находится на СВО. Однако судья постановил, что Малькевич должен лично присутствовать на судебном заседании, - рассказало агентство.

Напомним, ранее экс-депутат парламента Петербурга Малькевич заключил контракт с полком «Ахмат». К слову, Малькевич был извещен о заседании, но не явился, что является неуважением к суду. Мужчину собираются судить по делу о растрате городского бюджета.