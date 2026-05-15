Сотрудника оштрафовали за оскорбление подростка.

Кондуктора автобуса оштрафовали за оскорбление ребенка в Ленобласти. Инцидент произошел в Сосновом Бору, когда кондуктор спорил с пассажиркой автобуса и подросток решил заступиться за женщину. В результате кондуктор нахамил и оскорбил ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

- Прокурор города инициировал дело по статье КоАП РФ «Оскорбление». Суд оштрафовал нарушителя на 3 тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

