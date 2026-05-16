НовостиОбщество16 мая 2026 7:22

Два поезда в Петербург идут с задержкой из-за перекрытия Крымского моста

Мост перекрыли в ночь на 16 мая в 02:25
Маргарита СУРИНА
Поезда задерживаются на более чем 4 часа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два поезда в Северную столицу идут с задержкой из-за перекрытия Крымского моста. Мост перекрыли в ночь на 16 мая в 02:25. В связи с этим поезда «Таврии» отстают от расписания. Так, № 179, который следует по маршруту «Петербург – Евпатория» отправился 14 мая, задерживается на 4 часа. Также поезд № 078, который следует по маршруту «Севастополь – Петербург» был отправлен 15 мая, задерживается на 6 часов.

- Пассажирам, чьи поезда задержаны более чем на 4 часа, предоставляется питание и вода, - рассказали в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что мужчина погиб под колесами поезда в Петергофе. Пешеход пересекал железную дорогу в неположенном месте. Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. Избежать наезда не удалось.