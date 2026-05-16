Мужчину госпитализировали после нападения соседа у гаражей на Волковском проспекте

В одном из районов Петербурга мужчину пырнули ножом в живот у гаражей. Инцидент произошел днем 15 мая на Волковскому проспекту. Конфликт произошел между двумя местными животными. Словесная перепалка переросла в нападение: 65-летний мужчина ударил ножом своего 56-летнего знакомого и убежал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение и в тот же день, около 23:40, задержали подозреваемого по месту его жительства - в квартире дома 11 на улице Бухарестской.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанного.

