16 участников массовой драки на птицефабрике в Ленобласти отправили в СИЗО. Побоище произошло 12 мая в Кировском районе, когда вспыхнул конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии из-за словесной перепалки. В результате в драке участвовало около 60 человек. По итогу 20 человек получили травмы, семеро из них - в тяжелом состоянии. После инцидента 12 участников конфликта были доставлены в отдел полиции. Возбудили уголовное дело.

- Задержанные будут находиться под арестом в течение двух месяцев. Им предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К слову, по словам очевидцев, в драке участвовали около сотни человек с каждой стороны, и они применяли подручные средства - топоры, палки и молотки. На место происшествия были вызваны полиция, Росгвардия и скорая помощь.