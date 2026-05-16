Трамвай сошел с рельсов на Тихорецком проспекте 16 мая

В Петербурге трамвай сошел с рельсов и встал поперек дороги. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Утром 16 мая в Петербурге на Тихорецком проспекте произошло чрезвычайное происшествие: трамвай сошел с рельсов. Инцидент случился на маршруте № 55. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». О ДТП сообщили очевидцы, однако, из-за чего именно произошел сход транспорта неизвестно. На место происшествия прибыли специалисты аварийной службы для выяснения обстоятельств и устранения последствий аварии. Сам же трамвай встал едва не поперек дороги.

- Сход трамвая на Тихорецком, - отметили очевидцы в соцсетях.

Информации о пострадавших в результате происшествия на данный момент не поступало. Службы города принимают необходимые меры для обеспечения безопасности на данном участке и ликвидации последствий аварии.

Напомним, ранее стало известно, что два поезда в Петербург идут с задержкой из-за перекрытия Крымского моста.