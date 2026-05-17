За взрыв петарды на детской площадке в Петербурге накажут четырех школьников

В Красногвардейском районе вычислили хулиганов, которые пошалили с петардой на детской площадке на Маршала Блюхера, 55.

Благодаря камерам «Безопасного города» удалось вычислить четырех подростков, взорвавших петарду на детской площадке у дома №55 на улице Маршала Блюхера в Красногвардейском районе Петербурга. Как рассказал глава местной администрации Андрей Хорт в своем Telegram-канале, все хулиганы – школьники, которые хотели посмотреть, как разлетится на куски плюшевая игрушка. Без наказания не оставят никого.

- Один из них учится в школе Красногвардейского района, другие – в Невском. Полиция уже провела с ними и родителями воспитательную беседу. Их вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, где подробно обсудят этот инцидент, - сообщил Андрей Хорт.

