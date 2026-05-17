Факелы Ростральных колонн зажгли в честь победы «Зенита»

Ростральные колонны зажглись в Петербурге вечером 17 мая. Фото: ФК "Зенит".

Факелы Ростральных колонн зажгли вечером 17 мая в Петербурге. Причина – в чемпионстве «Зенита» в тяжелейшем сезоне РПЛ. Клуб стал самым титулованным в России. Напомним, петербуржцы обыграли в гостях «Ростов» благодаря голу Соболева с пенальти и обошли «Краснодар» на два очка. С победой в РПЛ команду поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Петербург поздравляет «Зенит» чемпионскими огнями. С 20:00 до 23:00 на стрелке Васильевского острова зажглись факелы Ростральных колонн. Клуб оправдал ожидания своих поклонников, проявил выдержку и силу духа, упорство и волю к победе, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

«КП-Петербург» показывала, что произошло после чемпионства – пляски, песни, шампанское и сигары в раздевалке.