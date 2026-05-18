Суд на два месяца закрыл три бара на лице Некрасова из-за антисанитарии

Суд решил приостановить работу трех заведений на улице Некрасова. Речь идет о барах «Хроники», «Пирс 28» и Redrum. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Они закроются на два месяца из-за многочисленных нарушений санитарных норм, - уточняется в сообщении.

В ходе внеплановой проверки 7 мая специалисты обнаружили, что в заведениях царит антисанитария. В заведениях нарушена поточность технологических процессов, контроль за температурными режимами отсутствует, медицинские осмотры сотрудников либо не проводились, либо были чисто формальными.

Некоторые помещения оборудовали всего одной раковиной, в производственных зонах – грязь, с вытяжкой тоже большие проблемы. Кроме того, нашли проблемы с холодильным оборудованием и маркировкой продукции и инвентаря.

Теперь барам предстоит устранить все нарушения. На это у них есть два месяца приостановки работы.