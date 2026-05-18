НовостиОбщество18 мая 2026 11:56

Суд Петербурга признал экстремистской книгу «Две культуры» писателя Боргардта

Это книга украинская автора, в которой экспертиза выяснила антироссийскую пропаганду
Маргарита СУРИНА
В Петербурге книгу украинского писателя Боргардта признали экстремистской.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга признал экстремистской книгу «Две культуры» украинского писателя Боргардта. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Лингвистическая экспертиза установила антироссийскую направленность произведения. Как уточнили в пресс-службе судов, автор негативно описывает Россию, обвиняя ее в «уничтожении украинской культуры», нарушении территориальных интересов и насаждении собственных ценностей.

- Суд постановил, что книга «Две культуры» Олександра Боргардта является экстремистским материалом и запрещена к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе судов.

Кроме этого, по заключению эксперта, в книге содержатся признаки разжигания национальной вражды, что квалифицируется как экстремистская деятельность.

Напомним, ранее главу детского ансамбля из Крыма задержали в Петербурге из-за флага.