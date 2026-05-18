Жительница Владивостока стащила у петербурженки часы за 120 тысяч рублей в Пулково

Жительница Владивостока стащила у петербурженки часы за 120 тысяч рублей. Инцидент произошел в аэропорту «Пулково». Как сообщила пресс-служба транспортной полиции Петербурга, 38-летняя женщина положила часы в контейнер для вещей во время предполетного досмотра петербурженка. Увидев брендовые часики, 54-летняя жительница Приморья не сдержала, и стащила дорогую вещь – спрятала в своей сумке и ушла к выходу на посадку.

- Женщина обратилась в полицию и заявила о краже, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая обязана явиться по первому требованию следствия. Украденные часы изъяты и будут возвращены законной владелице.

