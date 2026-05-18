В Петербурге ограничат движение в Московском районе.

Движение для транспорта ограничат в Московском районе с 20 мая до конца августа. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Ограничения введут из-за реконструкционных работ. Специалисты будут восстанавливать инженерные коммуникации. Работы затронут 7-й Предпортовый проезд и Предпортовую улицу, которая ограничена 3-м и 7-м Предпортовыми проездами.

- Подрядная организация должна такжк обеспечить безопасность пешеходов на период проведения работ, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.

Ознакомиться с полной картой ограничений можно на официальном сайте ГАТИ. Это поможет водителям и пешеходам заранее спланировать свой маршрут и избежать непредвиденных задержек.

