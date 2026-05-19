Временные ограничения ввели в Пулково из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Пулково временно перестали принимать и выпускать самолеты. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

- Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло, - напоминают в Пулково.

Утром 19 мая губернатор Александр Дрозденко написал в своем telegram-канале об угрозе беспилотников в Лужском районе. Примерно к 9:50 опасность расширили на всю Ленинградскую область.

Примерно за час до этого сообщения многие горожане начали жаловаться на сбои мобильного интернета. Сейчас в некоторых районах Петербурга, особенно на юге, работают только так называемые «белые списки». Кроме того, можно подключиться к бесплатной городской сети Wi-Fi.

«Белые списки» - перечень сайтов и сервисов, которые остаются доступны при ограничении связи. В эти списки входят приложения банков, карты, мессенджеры и ведущие средства массовой информации страны.

UPD: В 10:14 ограничения в аэропорту уже были сняты, они длились всего около получаса.