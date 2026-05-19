Ограничения в Пулково сняли в четвертый раз после 7 сбитых БПЛА 19 мая

Утром 19 мая в Ленобласти объявили беспилотную тревогу. Над небом региона ПВО сбило украинский дрон – первый, но не единственный за день. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Александр Дрозденко. За полдня аэропорт «Пулково» трижды закрывали из-за угрозы атаки БПЛА. К 15:00 ограничение на прием и выпуск самолетов сняли в четвертый раз после того, как над небом Ленобласти уничтожили 7 вражеских дронов. Правда, боевая работа все еще продолжается. Опасность беспилотников сохраняется.

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - уточнили в пресс-службе Росавиации.

В связи с этим в Ленобласти все еще плохо работает мобильная связь и интернет. Ограничения затронули и Петербурге.

Кстати, не только Россия страдает от беспилотников. Недавно и Эстония впервые сбила БПЛА над своей территорией. Предполагается, что дрон запустили с территории Украины.