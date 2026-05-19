Отбой угрозы атаки БПЛА в Ленобласти. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотную опасность отменили в Ленобласти вечером 19 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своих соцсетях. Напомним, угроза атаки БПЛА длилась с самого утра, из-за чего жители Ленобласти и Петербурга столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета и связи. За все время российские ПВО сбила девять дронов.

- Отбой воздушной опасности в Ленинградской области, - рассказал Дрозденко в своем канале.

Аэропорт «Пулково» также работает в штатном режиме. Ранее аэропорт закрывали трижды из-за атаки украинских дронов. Было отменено около 14 авиарейсов, а также более 40 рейсов задерживали на более, чем два часа.

К слову, эта атака вражеских дронов не прошла без следа – один из дронов, предположительно с территории Украины, залетел на юг Эстонии. БПЛА сбили, о пострадавших информации не поступало.