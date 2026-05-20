В грузовом автомобиле «КАМАЗ» взорвалось газобаллонное оборудование.

Следственный отдел по Петроградскому району начал проверку по факту взрыва на стройплощадке на улице Добролюбова, в котором погибли двое рабочих. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - уточнили следователи.

В грузовом автомобиле «КАМАЗ» взорвалось газобаллонное оборудование. Машина перевозила цемент и была оснащена восемью газовыми баллонами, в одном из них случилась разгерметизация. Предположительная причина - техническое состояние баллона.

Все произошло 19 мая в Судебном квартале, где строят комплекс зданий Верховного суда. Взрывом повредило три строительные бытовки. В результате двое мужчин погибли. Еще одному рабочему оказали медицинскую помощь. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных.