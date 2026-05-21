Прокуратура потребовала залатать ямы и выбоины в центре Петербурга

Дорожное покрытие оказалось разбитым сразу на нескольких улицах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Адмиралтейского района проверила, как соблюдается закон о безопасности дорожного движения, и обнаружила нарушения. Как сообщили в telegram-канале городской прокуратуры, дорожное покрытие оказалось разбитым сразу в нескольких местах.

- Ямы и выбоины нашли на Бумажной улице возле домов 12 и 13, на набережной Обводного канала у дома 163, а также на Рузовской улице у домов 13 и 18, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Все эти участки требуют срочного ремонта.

По итогам проверки прокуроры внесли представление об устранении нарушений. Документ направили в организацию, которая отвечает за состояние этих дорог. Теперь чиновники обязаны привести покрытие в порядок.

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