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НовостиПроисшествия21 мая 2026 10:12

Фонтан кипятка пробился из-под земли на улице Адмирала Черокова

Горожан просят не приближаться к опасной зоне
Регина МАРИНЕЦ
В зоне разлива горячей воды более десятка машин. Фото: соцсети

В зоне разлива горячей воды более десятка машин. Фото: соцсети

Разлив кипятка произошел в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

- Кипяток забил из земли мини-фонтаном, - говорят очевидцы. Улицу заволокло густым паром.

На горячей линии «ТЭК СПб» сообщили, что знают об аварии, на место происшествия уже направили бригаду рабочих. Точных сроков окончания ремонтных работ пока нет. Горожан просят не приближаться к опасной зоне, чтобы избежать травм.

Судя по кадрам, в зоне разлива горячей воды более десятка машин. Владельцам возместят ущерб, вся ответственность застрахована.

Ранее «КП-Петербург» писала, что прокуратура потребовала залатать ямы и выбоины в центре Петербурга. Сразу на нескольких улицах асфальт требует срочного ремонта.