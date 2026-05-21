К счастью малыш не пострадал. Фото: yarnews.net

Снег с крыши дома рухнул на машину с грудным ребенком в Ярославле. Инцидент произошел в поселке Карачиха в начале марта 2025 года, однако, только сейчас стало известно, как продвигалось расследование. Об этом сообщил yarnews.net. К счастью, малыш не пострадал. Было возбуждено уголовное дело в отношении УК. Как уточнили в городской прокуратуре, ситуация могла создать угрозу для жизни и здоровья младенца.

- Дом обслуживает ООО «Ярославское районное управление „ЖКХ“». Прокуратура утверждает, что компания не обеспечила своевременную и безопасную очистку крыши от снега, - рассказало агентство.

На основании материалов прокуратуры региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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