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НовостиОбщество21 мая 2026 13:24

Подростков, пытавшихся стащить телевизор и гитару из частного дома, поймали в Гатчине

Однако, довести дело по конца у юношей не вышло
Маргарита СУРИНА
Подростков задержали и доставили в отдел полиции. Фото: t.me/rosgvard78

Подростков задержали и доставили в отдел полиции. Фото: t.me/rosgvard78

Двух подростков, пытавшихся стащить телевизор и гитару из частного дома, поймали в Гатчине. Инцидент произошел вечером 20 мая в переулке Некрасова, когда росгвардеец, находясь не на службе, заметил приоткрытую входную дверь в соседнем доме. 72-летний сосед отсутствовал дома, а на дверь имела явные следы взлома. Тогда мужчина вызвал наряд Росгвардии.

- Прибывший наряд группы задержания обнаружил двух подростков 15 и 16 лет, которые успели проникнуть в дом и подготовили к выносу телевизор, гитару и несколько сумок с вещами, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанных доставили в территориальный отдел полиции, а следственно-оперативная группа изъяла похищенные вещи. Хозяина дома уведомили, как и родителей подростков.

Напомним, ранее в Петербурге вандалы разрисовали госпиталь для раненых бойцов СВО.