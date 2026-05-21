Новые прически сделали альпакам Гренке и Сушке в Ленинградском зоопарке. Фото: https://t.me/lenzoopark

Модные стрижки сделали альпакам Гренке и Сушке в Ленинградском зоопарке. Теперь некогда рыжие и мохнатые зверюшки стали полулысыми, зато с новыми стильными прическами. Фотографиями образов альпак поделились в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

- В средней полосе летом температура может подниматься до +30 градусов и выше. Густая зимняя шерсть альпак может стать для них настоящим испытанием, как и для человека в пуховике летом. Поэтому альпак подвергают стрижке один раз в два года, весной, - пояснили в пресс-службе зоопарка.

Состриженная шерсть альпак не пропадает зря. В зоопарках её используют для улучшения условий содержания других животных. Хищники реагируют на необычный для них запах, который исходит от состриженной шерсти. Также шерсть служит материалом для гнезд у белок и других видов.

Напомним, ранее Ленинградский зоопарк показывал, как от аномальной жары спасаются волки.