Детей передали под опеку родственниками. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многодетного петербуржца отправили на 6 лет в колонию за издевательство над детьми. Мужчина избивал своих детей и психически давил. От действий горе-отца пострадало пятеро детей. Он не только применял силу, но и часто лишал их еды и оставлял одних в квартире. Все происходило в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело.

- Мужчина признан виновным по статье «Истязание несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии и зависимых от обвиняемого», - отметили в пресс-службе надзорного органа.

Учитывая позицию прокуратуры, суд приговорил горе-отца к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На данный момент дети находятся под опекой родственников. Им ничего не угрожает.

Напомним, ранее подростков, пытавшихся стащить телевизор и гитару из частного дома, поймали в Гатчине.