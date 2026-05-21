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НовостиПроисшествия21 мая 2026 15:12

Суд вынес приговор петербуржцу, убившему приятеля во время пьяной ссоры

Мужчина получил 7 лет колонии за убийство приятеля
Маргарита СУРИНА
Мужчина проведет в исправительной колонии 7 лет.

Мужчина проведет в исправительной колонии 7 лет.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 58-летнему мужчине, убившему знакомого во время пьяной ссоры. Инцидент произошел в квартире на Обводном канале вечером 29 июля 2025 года. Мужчины вместе выпивали, когда вдруг между ними вспыхнул спор. Закончился который, увы, трагично. В результате мужчина ударил знакомого ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

- В ходе конфликта обвиняемый нанес своему знакомому множественные ножевые ранения: в шею, ключицу, плечо и кисть руки, - рассказали в пресс-службе ведомства. Знакомого экстренно доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он все равно скончался от полученных травм.

Петербуржца приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что многодетного петербуржца отправили на 6 лет в колонию за издевательство над детьми. Мужчина избивал своих детей и психически давил, а также лишал еды.