В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов вечером 21 мая

В Петербурге отменили беспилотную опасность вечером 21 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту «Пулково» сняли ограничения на прием и выпуск самолетов вечером 21 мая. Ранее временные ограничения вводили на фоне угрозы атаки беспилотников на территории Ленобласти и Петербурга. По причинам воздушной тревоги в регионах наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и связью.

- Аэропорту «Пулково» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - рассказали в пресс-службе Росавиации. На данный момент, по информации онлайн-табло в аэропорту задержано больше 15 рейсов.

Напомним, ранее над Ленобластью сбили один беспилотник. Кроме этого, губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил, что мобильная связь в Северной столице может быть ограничена в целях безопасности. К слову к 20:17 в Петербурге сняли угрозу атаки беспилотников. Беспилотная опасность продлилась меньше часа. В Ленобласти по-прежнему сохраняется режим повышенной опасности.