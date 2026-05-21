Для скалодрома «Северная стена» на улице Фучика ищут новое помещение

Скалодром планирует открыть в другом месте. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для скалодрома «Северная стена», расположенного на улице Фучика, подыскивают новое место. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург». По его словам, в ближайшее время решить этот вопрос будет непросто.

- Сейчас министерство чрезвычайных ситуаций, на территории которого находился скалодром, не может предоставить помещение для его размещения. Однако вопрос не будет забыт, и сейчас активно ищутся подходящие варианты для нового места расположения «Северной стены», - рассказал Пиотровский.

Вице-губернатор также добавил, что обсуждение ситуации ведется с комитетом по физической культуре и руководителем ГУ МЧС России по Петербургу Алексеем Геннадьевичем Аникиным, который также выразил желание найти решение для скалодрома.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга рассказал о судьбе органа из церкви Святой Екатерины.