Калининградские автомобили TANK 300 начали продавать в Петербурге

TANK 300 выпускают на заводе «Автотор» в Калининградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартовали продажи автомобилей TANK 300, собранных в Калининграде. Об этом сообщил аналитик AutoRun SPb Денис Гаврилов.

- Модель уже стала бестселлером марки в Петербурге, - написал Гаврилов в своем telegram-канале.

За март и апрель в городе поставили на учет восемь новых машин российского производства. TANK 300 выпускают на заводе «Автотор» в Калининградской области с весны этого года.

По итогам четырех месяцев 2026 года на долю TANK 300 пришлось 57% от всех продаж бренда в Петербурге. Это сделало модель абсолютным лидером марки в городе.

Эксперт напомнил, что TANK 300 появился в России первым среди всех моделей бренда. Это случилось в 2023 году. А на днях в стране продали 35-тысячный экземпляр этого автомобиля.

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