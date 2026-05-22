Более 130 видов сирени покажут на фестивале в Ботаническом саду 23 мая

В Петербурге пройдет фестиваль сирени. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Более 130 видов сирени покажут на фестивале в Ботаническом саду Петербурга. В ближайшие выходные, 23 и 24 мая, в Ботаническом саду Петра Великого пройдет первый весенний фестиваль «Сиреневая симфония». Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада. Посетители смогут насладиться обширной коллекцией сирени: более 15 видов дикой сирени и свыше 120 культурных сортов, созданных селекционерами.

- Кроме этого, в Зеленом домике будет открыта выставка «Растения - соблазнители, хищники, собственники». Гости смогут узнать о необычных приспособлениях для опыления, растениях-мирмекофитах и познакомиться с ловушками растений-«хищников», - отметили в пресс-службе учреждения.

Также в программе фестиваля - детские мастер-классы и прогулка вокруг нижней чаши пруда Японского сада.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что выставку «Цветущий сад» открыли возле комплекса Манеж в Петербурге.