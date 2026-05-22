Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 19:07

Подростков, нападавших на прохожих в центре Петербурга, отправили в СИЗО

Подростки нападала на горожан на Думской и на Грибоедова
Маргарита СУРИНА
Всех четверых участников отправили под стражу.

Всех четверых участников отправили под стражу.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подростков, нападавших на горожан в центре Петербурга, отправили в СИЗО. Суд вынес приговор троим несовершеннолетним и одному совершеннолетнему. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов города, 10 мая подростки умышленно напали на прохожих, распылили перцовку и избили руками и ногами. Один из компании избивал невинных людей аварийным молотком. Все происходило на улице Думской, а также на набережной канала Грибоедова.

- Все четверо были задержаны 20 мая и признали свою вину. Они просили суд назначить им меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Однако следствие указало, что подозреваемые могут оказать давление на свидетелей, - рассказали в пресс-службе городских судов.

В результате суд отправил всех четверых под стражу до 19 июля.

Напомним, ранее мужчину отправили под арест на 15 суток за скандал в магазине на Лиговском проспекте.