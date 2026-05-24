ДТП с перевертышем произошло на трассе «Скандинавия»

Информация о пострадавших пока не поступала. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Серьезная авария с перевернувшейся машиной произошла на трассе А-181 «Скандинавия». Очевидцы сняли на видео автомобиль Renault, лежащий на крыше прямо в левой полосе движения.

- В ДТП также попал BMW. У немецкой машины серьезно разбита передняя часть. Рядом стоял еще один черный кроссовер, - пишет 78.ru.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов. Трасса «Скандинавия» - одна из самых загруженных в Ленобласти, здесь часто случаются аварии из-за высокой скорости и плотного потока.

Ранее «КП-Петербург» писала, что 56 ДТП с автобусами произошло в Петербурге с начала года. Один человек погиб, а еще 74 – получили травмы различной степени тяжести.