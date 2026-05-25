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НовостиОбщество25 мая 2026 9:26

Глава МО Васильевский поделился секретами эффективного управления со студентами Президентской академии в Петербурге

Дмитрий Иванов поделился секретами муниципальной власти
Источник:kp.ru
Дмитрий Иванов поделился секретами муниципальной власти. Фото: пресс-служба Президентской академии в СПб.

Дмитрий Иванов поделился секретами муниципальной власти. Фото: пресс-служба Президентской академии в СПб.

На площадке Президентской академии в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Муниципалитет гражданам» состоялся разговор с главой МО Васильевский Дмитрием Ивановым. Он рассказал, как его округ занял первое место в городе по массовому спорту без бюджетных затрат, каких успехов добились в благоустройстве, а также об эффективности искусственного интеллекта на муниципальной службе.

- Объединяют жителей и регулярные бесплатные утренние зарядки, велопрогулки и шахматные турниры. А ответы на вопросы главе, помимо личных приёмов, можно получить оперативно через чат-бот, - рассказали в муниципалитете.

Проект «Муниципалитет гражданам» реализуется Президентской академией в Санкт-Петербурге совместно с Советом муниципальных образований. Информационным партнером выступила «Комсомольская правда».

Познакомиться с тезисами выступления Дмитрия Иванова можно прямо сейчас. Все три части выпуска доступны здесь.