Агатовые комнаты в Царском Селе открыли на летний сезон

Комнаты доступны для туристов с экскурсией. Фото: https://t.me/tsarskoe_selo

Павильон с Агатовыми комнатами впервые откроет свои двери для посетителей в летний сезон. Этот уникальный архитектурный объект, который современники сравнивали с «теремом, Олимпу равным», теперь доступен для всех любителей истории и культуры. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Царское село».

- Павильон будет работать с 11:00 до 19:00, при этом касса и вход закрываются в 18:00. Единственный выходной день - четверг, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Билеты можно приобрести только в кассе павильона и только по сеансам. Важно отметить, что Агатовые комнаты закрываются во время дождя и при высокой влажности.

Музей рекомендует воспользоваться аудиоэкскурсией, которую проводит хранитель живописи Лариса Бардовская, чтобы не только увидеть интерьеры, но и глубже их прочувствовать.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что новую экотропу создадут в Юнтоловском заказнике.