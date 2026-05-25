14-летняя девочка за рулем легковушки снесла шлагбаум в Мурино

Девочка села за руль чужой машины, чтобы покататься. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

14-летняя девочка села за руль ВАЗ-2112, чтобы покататься, и снесла шлагбаум на парковке у ТРК «Небо». Позже оказалось, что она уже давно разыскивается за другое нарушение закона.

Агрессивная езда юной нарушительницы привлекла внимание очевидцев утром 25 мая. Автомобиль врезался в шлагбаум при выезде с территории и полностью его сломал. Также пострадал асфальт около здания.

Виновницу задержали и доставили в отдел полиции № 87 по Всеволожскому району. Там выяснилось, что девочка уже находится в уголовном розыске.

- Оказалось, ее уже разыскивали за крупную кражу с ущербом от 500 тысяч до 1 млн рублей, - пишет 78.ru.

Теперь школьнице предстоит ответить и за аварию, и за кражу. Полиция проводит проверку по обоим фактам.

Ранее «КП-Петербург» писала, что массовое ДТП из пяти машин собрало пробку на Арсенальной набережной.