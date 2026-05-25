Водитель Porsche стал виновником массового ДТП на Арсенальной набережной

Из-за водителя "Порша" столкнулись семь автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Петербурге расследуют массовое ДТП. Авария произошла 25 мая на Арсенальной набережной. В 11:45 у дома № 2 столкнулись сразу семь автомобилей: Porsche Taycan, Nissan NV200, «Газель» (ГАЗ-2705), Hyundai Santa Fe, Kia K7, Exeed RX и Nissan Qashqai. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Виновником аварии оказался... 40-летний водитель Porsche Taycan, который решил полихачить на дороге и превысил скорость.

- Один из автомобилей в результате столкновения перевернулся. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Водителю Porsche может быть предъявлено обвинение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее пробка образовалась на ЗСД из-за ветра, сорвавшего груз с фуры.