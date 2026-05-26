Коллекционный жетон к юбилею Балтийского завода выпустили в метро Петербурга

Стоимость одного жетона составляет 700 рублей. Фото: метро Петербурга

С 26 мая в кассах всех станций метро появились коллекционные жетоны. Они посвящены 170-летию Балтийского завода. Стоимость одного жетона в блистере (специальная упаковка) составляет 700 рублей.

- Ограниченную партию жетонов без блистера продают только на станции «Горный институт», - подчеркнулись в пресс-службе метрополитена Петербурга. Количество таких жетонов ограничено, их можно приобрести только в кассах этой станции.

Балтийский завод - одно из старейших судостроительных предприятий России. Он был основан в 1856 году. Жетон выпустили в честь юбилея завода.

Ранее «КП-Петербург» писала, что 12 станций метро Петербурга ждут капитального ремонта. Разработка этих проектов началась еще в «нулевые», так как в 90-е денег на подобные расходы не было.