Байкер попал в реанимацию после массового ДТП с грузовиком в Петербурге

Три машины столкнулись в Пушкинском районе утром 26 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Байкер попал в больницу после столкновения с Mercedes и КАМАЗом на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Три машины столкнулись в Пушкинском районе утром 26 мая. Водитель Mercedes при развороте на пересечении с 3-м Бадаевским проездом столкнулся с мотоциклом BMW, который ехал навстречу. После этого иномарка врезалась в грузовик КАМАЗ.

- В аварии тяжело пострадал 27-летний байкер. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водители автомобилей не пострадали, - уточнили в полиции.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП-Петербург» писала, что водитель Porsche стал виновником массового ДТП на Арсенальной набережной. Авария из семи машин собрала пробку в несколько километров.