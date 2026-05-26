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НовостиПетербургская стройка26 мая 2026 12:40

Новую станцию переливания крови построят во Фрунзенском районе до конца 2028 года

Строительство началось на улице Олеко Дундича
Маргарита СУРИНА
Станция сможет принимать более 400 человек.

Станция сможет принимать более 400 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на улице Олеко Дундича началось строительство новой станции переливания крови. Станция будет рассчитана на обслуживание до 450 человек одновременно. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко. По словам вице-губернатора, открытие станции позволит увеличить объемы заготовки донорской крови.

- На станции будут применяться современные технологии, которые обеспечат безопасность как доноров, так и реципиентов, - уточнил Линченко.

В новом здании будут работать отделы заготовки донорской крови и ее компонентов, подбора донорских кадров, контроля безопасности, а также иммунологическое отделение. Для удобства доноров и сотрудников предусмотрены комфортные зоны отдыха, современные бытовые и санитарные условия, удобные места ожидания. Ожидается, что станцию достроят до конца 2028 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Ломоносовском районе начнут строить школу на 825 мест.