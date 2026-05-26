Новую станцию переливания крови построят во Фрунзенском районе до конца 2028 года

Станция сможет принимать более 400 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на улице Олеко Дундича началось строительство новой станции переливания крови. Станция будет рассчитана на обслуживание до 450 человек одновременно. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко. По словам вице-губернатора, открытие станции позволит увеличить объемы заготовки донорской крови.

- На станции будут применяться современные технологии, которые обеспечат безопасность как доноров, так и реципиентов, - уточнил Линченко.

В новом здании будут работать отделы заготовки донорской крови и ее компонентов, подбора донорских кадров, контроля безопасности, а также иммунологическое отделение. Для удобства доноров и сотрудников предусмотрены комфортные зоны отдыха, современные бытовые и санитарные условия, удобные места ожидания. Ожидается, что станцию достроят до конца 2028 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Ломоносовском районе начнут строить школу на 825 мест.