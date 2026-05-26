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НовостиОбщество26 мая 2026 13:57

Исторические таблички медалистов Питершуле отреставрируют в Петербурге

УНикальные артефакты обнаружили на Невском проспекте
Маргарита СУРИНА
Таблички с именами золотых и серебряных медалистов 1952 и 1961 годов нашли в Петербурге. Фото: max.ru/gilcomitet

Таблички с именами золотых и серебряных медалистов 1952 и 1961 годов нашли в Петербурге. Фото: max.ru/gilcomitet

Во время капитального ремонта фасада на Невском проспекте, 22–24, где расположена одна из старейших школ России и Петербурга – «Питершуле», были найдены таблички с именами золотых и серебряных медалистов 1952 и 1961 годов. Таблички находились прямо во дворе учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга.

- Эти уникальные исторические артефакты будут тщательно очищены и отреставрированы. После завершения работ по капитальному ремонту таблички вернут школе, - рассказали в пресс-службе фонда.

Также в Фонде подчеркнули, что при проведении работ будут учтены интересы выпускников текущего года. Во время сдачи экзаменов работы на фасаде временно приостановят, чтобы не создавать шума и не мешать учебному процессу.

Напомним, ранее стало известно, что сад-трансформер на Васильевском острове откроется ко Дню города.