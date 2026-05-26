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НовостиОбщество26 мая 2026 17:14

Мужчина с травматом устроил пьяный дебош в автобусе в Петербурге

Инцидент произошел поздним вечером 25 мая
Маргарита СУРИНА
Мужчину доставили в отдел полиции. Фото: vk.com/rosgvard78

Мужчину доставили в отдел полиции. Фото: vk.com/rosgvard78

В Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в автобусе поздним вечером 25 мая. Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автобус уже прибыл на кольцевую, когда мужчина отказался выходить. Когда наряд Росгвардии прибыл на место, они обнаружили в салоне мужчину без сознания, которому уже оказывала помощь бригада скорой помощи.

- Мужчина пришел в себя, отказался от госпитализации и вышел из автобуса. Однако затем он достал из сумки травматический пистолет. Росгвардейцы оперативно среагировали на угрозу, разоружили нарушителя и задержали его, надев наручники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался 29-летний мужчина, который уже трижды был судим за кражи, присвоение или растрату.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что художницу оштрафовали за попытку пронести канцелярский нож в суд Петербурга.