В Петербурге задержали подростка, устроившего поджог на железной дороге

В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь трансформаторную будку. Фото: max.ru/Rosgvard_SPBLO

В Петербурге задержали 16-летнего подростка, который пытался устроить пожар на железной дороге. По предварительной информации, юноша поджег трансформатор, расположенный рядом с железнодорожными путями на участке, который идёт параллельно Салтыковской дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел вечером 26 мая. Подростка задержали на Екатерининском проспекте.

- Подросток снял свои действия на камеру мобильного телефона и убежал в сторону проспекта Маршала Блюхера, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Очевидец заметил происшествие и сообщил о нем в полицию. По одной из версий, подросток действовал под влиянием неустановленного куратора, с которым связался через мессенджер.

Напомним, ранее мужчина с травматом устроил пьяный дебош в автобусе в Петербурге.