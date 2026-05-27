Все трое человек в кроссовере погибли. Фото: https://max.ru/id4706031103_gos

Ребенок и двое взрослых погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Ленобласти. Трагедия произошла на трассе «Вологда – Новая Ладога» в Бокситогорском районе региона на 372-м километре федеральной трассы А-114 недалеко от поселка Коли. Лобовое столкновение грузовика MAN и кроссовера Renault случилось 27 мая. К сожалению, водитель и пассажиры иномарки погибли на месте.

- Спасатели извлекли из поврежденного кроссовера женщину и 14-летнего ребенка. Однако прибывшие медики констатировали смерть подростка, - рассказали в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас». Специалисты достали водителя, но спасти мужчину не удалось.

Водитель грузовика не пострадал.

Авария произошла на трассе "Вологда - Новая Ладога". Фото: https://max.ru/id4706031103_gos

Обновление от 18:00: В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что погибшему ребенку было 8 лет, это девочка.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить 16-летнего лихача в Тихвине. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а подростка отвели к матери.