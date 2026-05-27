Ретропоезд «Лахта» отправится из Петербурга в Гатчину и обратно 6 июня

ЭРК2 отправится от Балтийского вокзала и проследует до станции Гатчина-Балтийская. Фото: https://t.me/ozdrzd

В честь 260-летия Гатчинского дворца 6 июня по маршруту Санкт-Петербург - Гатчина и обратно будет курсировать ретропоезд «Лахта». Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Совершить путешествие на старинном составе можно будет благодаря инициативе, направленной на сохранение исторического наследия и привлечение внимания к значимым культурным событиям.

- ЭРК2 отправится от Балтийского вокзала и проследует до станции Гатчина-Балтийская, а затем вернется обратно по тому же пути, - уточнили в пресс-службе ОЖД.

6 июня поезд № 6339 отправится с Балтийского вокзала в 14:15 и прибудет на станцию Гатчина-Балтийская в 15:18.

Поезд № 6346 отправится со станции Гатчина-Балтийская в 15:45 и прибудет на Балтийский вокзал в 16:52.

Напомним, ранее безработного задержали за поджог железнодорожного оборудования в Петербурге.