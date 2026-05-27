Сергей Жуков признался, что семейная ферма заменяет ему любой курорт

Сергей Жуков рассказал, что будет отдыхать не за границей, а на своей семейной ферме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не все звезды любят ездить отдыхать за границу в летнее время, как Катя Лель. Вот, например, Сергей Жуков признался, что любой курорт в десять раз хуже его собственной фермы, куда он ездит всей семьей. В интервью Общественной Службе Новостей певец рассказал, что обожает рыбачить на своей даче, а также ходить по грибы-ягоды и собирать фрукты с деревьев. В остальном лето 2026 года для лидера группы «Руки Вверх!» будет особенно жарким.

- У нас много работы. Во-первых, мы готовимся выпустить новый альбом. Во-вторых, поедем на семейную ферму, которая заменят нам любой курорт. Туда мы ездим всей семьей. Катаемся на квадроцикле, собираем фрукты, ловим рыбку и посещаем наших питомцев. Скажите мне, что может быть лучше? – задается певец риторическим вопросом.

Кроме того, Жуков отметил, что в России еще полно неизведанных и очень красивых мест, о которых мало кто знает, поэтому ездить в отпуск за границу необязательно.