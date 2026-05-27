Появились фотографии с места смертельного ДТП в Ленобласти, где погибли двое взрослых и подросток. Фото: пресс-служба Леноблпожспаса

В Сети появились фотографии с места страшного смертельного ДТП под Бокситогорском в Ленобласти, где «Рено» столкнулся с грузовиком. Напомним, все произошло на 372 километре трассы А-114 в районе Самойловского сельского поселения. Предварительно, как пишет Moika78.ru, иномарка влетела в лоб фуре. От удара «Рено» буквально сплющило. Прибывшим на место спасателям с трудом удалось разобрать искореженную иномарку. Они достали из груды металла троих человек: двоих взрослых и одного подростка – 14-летнего ребенка. К сожалению, прибывшие на место медики констатировали их смерть.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: пресс-служба Леноблпожспаса

- У пассажиров «Рено» не было шансов: легковушка влетела в лоб в грузовик MAN. Судя по кадрам с места происшествия, части сплющенной машины рассыпались по дороге, - сообщает издание.

Шансов выжить у семьи не было. Фото: пресс-служба Леноблпожспаса

Водитель фуры при этом не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. А на участке продолжают ликвидировать последствия аварии, убирая с проезжей части оторванные фрагменты автомобилей.

Обновление от 18:00: В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что погибшему ребенку было 8 лет, это девочка.