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НовостиОбщество27 мая 2026 15:23

Съезд на Витебскую развязку с ЗСД перекроют с вечера 31 мая

Изначально планировалось перекрыть съезд в ночное время с 27 на 28 мая
Маргарита СУРИНА
В Петербурге перекроют ЗСД в ночь с 31 мая.

В Петербурге перекроют ЗСД в ночь с 31 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сроки перекрытия съезда с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Витебскую развязку при движении с севера на юг изменили. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали. Изначально планировалось перекрыть съезд в ночное время с 27 на 28 и с 28 на 29 мая. Теперь съезд будет закрыт в два этапа: с 23:00 31 мая до 06:00 1 июня и с 23:00 1 июня до 06:00 2 июня.

На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки.

- Водителей просят соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать отвлекающих факторов. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрута и времени поездки, - уточнили в пресс-службе ЗСД.

Ограничения вводятся для обеспечения нормального состояния дороги и предоставления комфортных и безопасных условий проезда.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на КАД будут частично перекрывать движение авто на время ПМЭФ.