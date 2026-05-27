Съезд на Витебскую развязку с ЗСД перекроют с вечера 31 мая

В Петербурге перекроют ЗСД в ночь с 31 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сроки перекрытия съезда с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Витебскую развязку при движении с севера на юг изменили. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали. Изначально планировалось перекрыть съезд в ночное время с 27 на 28 и с 28 на 29 мая. Теперь съезд будет закрыт в два этапа: с 23:00 31 мая до 06:00 1 июня и с 23:00 1 июня до 06:00 2 июня.

На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки.

- Водителей просят соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать отвлекающих факторов. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрута и времени поездки, - уточнили в пресс-службе ЗСД.

Ограничения вводятся для обеспечения нормального состояния дороги и предоставления комфортных и безопасных условий проезда.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на КАД будут частично перекрывать движение авто на время ПМЭФ.