Пожар произошел в многоэтажке в Красносельском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ребенок и двое взрослых пострадали в горящей трешке на улице Тамбасова. Пожар произошел в квартире в Красносельском районе вечером 27 мая. По предварительной информации, горение началось в комнате площадью 15 квадратных метров, где огнем была охвачена вся обстановка. Благодаря оперативным действиям спасателей, пожар был полностью ликвидирован к 19:32.

- В результате происшествия мужчина, женщина и ребенок были госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для ликвидации возгорания от МЧС было задействовано три единицы техники и пятнадцать сотрудников. Ситуация находится на контроле соответствующих служб. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, ранее безработного задержали за поджог железнодорожного оборудования в Петербурге.