По предварительной информации, водитель погиб на месте. Фото: https://vk.com/spb_today

Легковушку вдавило в столб после встречи с фурой на Шафировском проспекте. Жесткое ДТП произошло вечером 27 мая в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительной информации, красный автомобиль выезжал с автозаправочной станции, когда оказался вдавлен в столб. Водитель погиб на месте. Фура потеряла управление и выехала на газон, смяв под собой легковушку.

- На место аварии прибыли бригады скорой помощи, реанимации и пожарные службы, - рассказали очевидцы в ВК-сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 8-летняя девочка погибла в лобовом ДТП с фурой. Спасатели извлекли тела трех погибших из смятого Renault Duster, водитель фуры не пострадал. Ранее пресс-служба Леноблпожспаса сообщили о трех погибших, в числе которых был 14-летний подросток. Однако по уточненным данным полиции, жертвой стала 8-летняя девочка.