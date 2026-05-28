Личный помощник на ПМЭФ обойдется в 150 тысяч рублей в день

Услугу специально предлагают для руководителей компаний. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Участники Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, могут нанять персонального консультанта, - такая услуга называется «индивидуальное сопровождение». Ее специально предлагают для руководителей компаний. Стоимость - 150 тысяч рублей за один день.

Что входит в эту сумму? Координатор и консультант будут закреплены персонально за бизнесменом. Они помогут составить график, проследят, чтобы все шло по расписанию, и будут подсказывать, как пройти по огромной площадке форума. Также в пакет входит организация интервью и общения с прессой, продвижение новостей компании.

- Сотрудники предоставят доступ на закрытые деловые встречи и вечерние мероприятия, помогут договориться о встречах с нужными людьми из бизнеса, власти и общественных организаций, - пишет РИА Новости.

Для сравнения: простая аккредитация личного автомобиля с правом парковки у форума стоит 351 тысячу рублей. Если нужен только транзитный проезд и место на дальней парковке - 259 тысяч. А нанять машину с водителем еще дороже. Час аренды Mercedes-Maybach - почти 43 тысячи рублей, но сдать его можно только пакетом минимум на три дня по 14 часов. Итоговая цена за весь ПМЭФ - 1,8 млн рублей.