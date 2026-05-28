Билет из Москвы в Петербург на время ПМЭФ продали за 217 тысяч рублей

Добраться из Калининграда можно всего за 2 тысячи рублей. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Самый дорогой билет на самолет в Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, превысил отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Примечательно, что за рекордную стоимость предстоит лететь всего лишь из Москвы. Бронирование обошлось пассажиру в 217 тысяч рублей.

- При этом самый дешевый билет был продан из Калининграда. Всего 2,1 тысячи рублей, - пишет издание.

Если же участник форум планирует добираться на своей машине, то ему потребуется аккредитация автомобиля. Парковка у места проведения форума стоит 351 тысячу рублей, а транзитный проезд с удаленной парковкой - 259 тысяч. Аренда машины с водителем еще дороже: час Mercedes-Maybach - почти 43 тысячи рублей. Однако взять авто можно только пакетом, так что финальная цена за все время ПМЭФ составит почти 2 млн рублей.