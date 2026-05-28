В Петербурге увеличат производство грузовиков БАЗ. Фото: https://baz.ru/

Сборку грузовиков БАЗ в Петербурге увеличат до шести штук в день. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АО «Романов» Дмитрий Гречухин на выставке COMvex. На данный момент предприятие производит два автомобиля ежедневно, но в планах - довести количество до шести единиц в день.

- Серийное производство российских грузовиков БАЗ началось на петербургской площадке (бывший завод Scania и MAN) в конце 2025 года. Новая линейка тяжелой техники призвана заменить продукцию европейских брендов, - рассказал Гречухин.

В 2026 году компания планирует выпустить не менее 600 грузовиков. Общая производственная мощность предприятия позволяет выпускать шесть грузовиков в день.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что индекс промышленного производства в Петербурге вырос на пять процентов за четыре месяца 2026 года.