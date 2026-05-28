Двух петербуржцев отправили в СИЗО за помощь иностранцам остаться в России

Аферистов отправили в СИЗО до конца июля. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга отправил в СИЗО двух петербуржцев за организацию нелегального пребывания мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. С 2024 по 2025 год они помогали иностранцам обустроиться в России, искали адреса для фиктивной постановки мигрантов на миграционный учет и брали за это неплохие деньги. Правда, лавочку пришлось прикрыть. 27 мая аферистов задержали. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

- В тот же день фигурантам было предъявлено обвинение по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору», - рассказали в пресс-службе судов города.

Срок содержания под стражей составит два месяца - до 25 июля.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что СК ищет жертв петербуржца, обвиняемого в педофилии. Предположительно, мужчина орудовал в Приморском районе.